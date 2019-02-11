مران الأهلي.. لاسارتي يجتمع بطبيب الفريق.. والشناوي جاهز لمواجهة سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الاثنين، تدريباته استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني، في لقاء مقرر له مساء الثلاثاء المقبل، بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوي أبطال أفريقيا.

وأفاد مراسل يلا كورة، بأن مران الأهلي شهد مشاركة الحارس محمد الشناوي مع زملائه، بعدما كان قد تعرض لإصابة خفيفه في اليد اليمنى بمران الأمس.

وبات الشناوي جاهزا ليتواجد مع فريق الأهلي في مواجهة سيمبا المقرر لها عصر الثلاثاء المقبل.

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واجتمع المدرب مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، مع طبيب الفريق من أجل الاطمئنان علي حالة اللاعبين قبل الاستقرار علي التشكيل الأساسي لمباراة الغد.

ومن جانبه قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة لاسارتي، تخصيص فقرتين خلال التدريبات، الأولى كانت على الكرات عرضية بجانب تدريب على ركلات الجزاء.

وسمح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في الأهلي لوسائل الإعلام في تنزانيا بمتابعة مران الفريق لمدة 15 دقيقة بعدها أغلق التدريبات حفاظا علي تركيز اللاعبين.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات حتى الآن، بينما يحتل سيمبا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.