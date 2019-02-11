وزير الرياضة يرد على فرج عامر بشأن إبلاغه بفكرة إلغاء الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أشرف صبحي وزير الرياضة، على ضرورة التمسك باستمرار مسابقة الدروي المصري، نافيا كل ما يتردد حول التفكير في إلغاء المسابقة بسبب تنظيم كأس الأمم الإفريقية في يونيو المقبل.

وكان محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أكد في وقت سابق أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أبلغه بصعوبة استكمال الموسم الجاري من الدوري المصري.

وأشار عامر في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت أف إم، إلى أنه يرى صعوبة استكمال المسابقة أيضًا، في ظل إقامة كأس أمم أفريقيا 2019 في شهر يونيو المقبل.

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وردا على تصريحات فرج عامر قال صبحي عبر إذاعة "أون سبورت"، إن مسابقة الدوري المصري تُدار عن طريق الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأضاف وزير الرياضة، أنه متمسك بضرورة استمرار مسابقة الدوري المصري وعدم وجود نية لتأجيل بسبب إقامة منافسات كأس أفريقيا.

وأوضح، أنه لا مساس ببطولة الدوري، نافيا أن يكون قد تحدث مع أي شخص بشأن إلغاء الدوري.

الجدير بالذكر أن مصر فازت بشرف تنظيم كأس أمم أفريقيا 2019، في الوقت الذي يتبقى فيه 13 جولة من عمر الدوري المصري إلى جانب مواجهات مؤجلة لعدد من الأندية.