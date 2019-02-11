مران الزمالك.. جلسة "تحفيز".. مطلبان لجروس.. وانتظام كهربا والنقاز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365

عقد المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض على هامش مران اليوم الاثنين، استعدادًا لمباراة نصر حسين داي الجزائري في بطولة كأس الكزنفدرالية.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نصر حسين داي يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.

وطالب جروس من لاعبيه غلق ملف مباريات الدوري والتركيز لتحقيق الفوز في مباراة بطل الجزائر المقبلة، لتعويض الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام جورماهيا في الجولة الأولى.

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ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق غدا الثلاثاء في برج العرب استعدادًا للمباراة المقبلة.

على الجانب الآخر عقد رئيس نادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق من أجل تحفيزهم للفوز علي فريق نصر حسين داي الجزائري، مطالبًا الجميع بالالتزام داخل المستطيل الأخضر وعدم الانفعال والتركيز لتحقيق الفوز.

وفي سياق متصل انتظم كل من محمود عبد المنعم كهربا ومحمد إبراهيم والتونسي حمدي النقاز في تدريبات الفريق الأبيض اليوم.

وكان كهربا قد تغيب عن تدريبات الفريق الأخيرة بسبب سفره لألمانيا مستغلا إيقافه عن مباراة النجوم الأخيرة في الدوري للإيقاف لحصوله على الانذار الثالث، بينما تغيب النقاز عن مباراة النجوم الأخيرة بسبب الإصابة بكدمة في أنكل القدم قبل أن يعود للمشاركة في تدريب اليوم، في حين تغيب محمد إبراهيم عن المباراة الماضية لإصابته بنزلة برد.