ميدو معلقا على تصريح فرج عامر: الحديث عن احتمالية إلغاء الدوري "تهريج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق الوحدة السعودي، على تصريحات فرج عامر ، رئيس نادي سموحة، والذي ذكر خلالها احتمالية إلغاء مسابقة الدوري المصري.

وكان عامر، أكد أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أبلغه بصعوبة استكمال الموسم الجاري من الدوري المصري.

وأشار عامر في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت أف إم، إلى أنه يرى صعوبة استكمال المسابقة أيضًا، في ظل إقامة كأس أمم أفريقيا 2019 في شهر يونيو المقبل.

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وكتب ميدو عبر حسابه على موقع التواصل الا جتماعي "تويتر":" ما يتردد الآن عن احتمالية إلغاء الدوري وتصريح رئيس نادي سموحة بأن السيد الوزير ابلغه بصعوبة استكمال الدوري تهريج لا مثيل له".

وأضاف:" هذا يسمى استخفاف بينا كلنا والموضوع ليس له علاقة بالأهلي أو الزمالك، لكن عيب بجد إن هذا الكلام يتردد في بلد تاريخها كبير زي مصر..عيب".

الجدير بالذكر أن مصر فازت بشرف تنظيم كأس أمم أفريقيا 2019، في الوقت الذي يتبقى فيه 13 جولة من عمر الدوري المصري إلى جانب مواجهات مؤجلة لعدد من الأندية.