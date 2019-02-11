مصدر بالأهلي يكشف.. هل يلعب المعارون ضده مع أنديتهم الجديدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء وضعت بندًا في عقود لاعبيها المعارين لأندية الدوري المصري الأخرى، يمنعهم من اللعب ضد الفريق.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن هذا البند لا يتواجد في عقد عمار حمدي المنتقل معارًا إلى الاتحاد السكندري فقط.

وقال المصدر: "كل المعارين من الأهلي لأندية أخرى لن يلعبوا ضدنا، هذا البند يتواجد في عقود جميع الراحلين مؤقتًا وليس في عقد عمار حمدي مع الاتحاد السكندري فقط".

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وكان محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري قد أكد على أن عمار حمدي لن يلعب مع فريقه خلال مواجهة الأهلي بالدوري.

وفي حالة مشابهة، أكد حمادة صدقي المدير الفني للجونة أن جميع اللاعبين المنتقلين إلى فريقه كإعارة من الأهلي لن يخوضوا مواجهة الفريقين.

ويضم الجونة بين صفوفه سبعة لاعبين معارين من الأهلي، إذ حصل على توقيعهم خلال فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية.