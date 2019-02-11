ماذا قالت صحف تنزانيا قبل مباراة الأهلي وسيمبا بدوري الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره سيمبا في تمام الثالثة عصرًا غدًا الثلاثاء بالعاصمة التنزانية دار السلام.

الأهلي يلتقي مع سيمبا التنزاني في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يقع الثنائي في المجموعة الرابعة رفقة كل من فيتا كلوب الكونغولي، وشبيبة الساورة الجزائري.

ويتصدر الفريق الأحمر مجموعته برصيد 7 نقاط جمعها من تحقيق فوزين على فيتا كلوب بنتيجة 2-0، وبخماسية دون رد على سيمبا، إلى جانب تعادل إيجابي أمام شبيبة الساورة بهدف لكل فريق.

على الجانب الأخر يحتل الفريق التنزاني المركز الثالث في جدول المجموعة برصيد 3 نقاط حيث حقق الفوز بثلاثية دون رد على شبيبة الساورة بينما تلقى الخسارة في مباراتين متتاليتين أمام فيتا كلوب ثم الأهلي بنفس النتيجة.

سيمبا يسعى في مباراة الغد لتعويض خسارتيه المتتاليين والإبقاء على آماله في التأهل إلى دور ربع النهائي من منافسات البطولة، وفيما نستعرض أبرز عناوين الصحف التنزانية التي سلطت الضوء على مباراة الأهلي:

موقع Habarileo

لاعب سيمبا السابق: لا سبيل أمامنا سوى الفوز

أكد اللاعب عبد الله كيباديني نجم سيمبا السابق أن مباراة الفريق التنزاني أمام الأهلي المقرر لها غدًا الثلاثاء لا تقبل القسمة على اثنين.

وأوضح اللاعب في تصريحات صحفية لموقع habarileo التنزاني أن سيمبا لا سبيل أمامه سوى الفوز في مباراة الغد أمام الأهلي، لافتًا إلى أن تحقيق ذلك يستدعي الهجوم عليه.

وأضاف لاعب المنتخب التنزاني الأسبق: "لاعبو سيمبا عليهم اللعب بشكل هجومي، واستغلال كل الفرص التي تتاح للفريق".

وتابع: "لا يمكنك اللعب بشكل دفاعي أمام الأهلي، هدف الفريق هو الفوز ولن يتحقق ذلك إلا إذا توغل واستغل الفرص لتسجيل الأهداف".

All africa

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سيمبا في مهمة "رد الاعتبار" أمام الأهلي

وأوضح الموقع التنزاني أن سيمبا عاني بعد خسارته بخسارة 5-0 في المباريات السابقة خارج أرضه أمام فيتا كلوب وأهلي.

وأضاف أن الفريق لا يحتاج إلى شيء سوى الفوز ليبقى في حالة تنافس على مكان في الجولة التالية.

ونقل الموقع تصريحات للاعب الوسط هارونا نيونزيما الذي أبدى تفاؤله بشأن فرص سيمبا أمام الضيوف لافتًا إلى أنه وصف مباراة الأهلي بأنها "حياة أو موت".

وأكمل لاعب وسط سيمبا قائلًا: "اذا خسرنا يوم الثلاثاء فهذا يعني أننا سنفقد فرصتنا في التأهل الى الدور ربع النهائي".

Dailynews

سيمبا يسعى لقلب الطاولة على الأهلي

لفت الموقع إلى أن سيمبا تلقى دفعة معنوية باستعادة مدافعه الأساسي إراستو نيوني ليدعم صفوف الفريق قبل مواجهة الأهلي.

كما شدد الموقع على استعادة الأهلي بعض عناصره أمثال ياسر إبراهيم ورمضان صبحي إلى جانب وجود محمد شريف في القائمة.

Tanzaniasports

أشار الموقع إلى أن سيمبا سيواجه أحد أفضل الفرق في أفريقيا، وهو الفريق الذي له تاريخ كبير في العديد من البطولات الأفريقية.

وأضاف الموقع التنزاني أن الأهلي كفريق يعرفون كيف يمكنهم الحصول على أفضل النتائج في هذه البطولة، كما لديهم الخبرة الكافية للعب داخل ملعبهم وخارجه.