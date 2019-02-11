فرج عامر: وزير الرياضة أبلغني بصعوبة استكمال الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أبلغه بصعوبة استكمال الموسم الجاري من الدوري المصري.

وأشار عامر في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت أف إم، إلى أنه يرى صعوبة استكمال المسابقة أيضًا، في ظل إقامة كأس أمم أفريقيا 2019 في شهر يونيو المقبل.

وقال رئيس نادي سموحة: "وزير الشباب والرياضة أبلغني أن الموسم الجاري من الدوري صعب استكماله".

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وأكمل: "نريد أن نستكمل المسابقة ولكن الواقع يقول أن الدوري قد لا يستكمل بسبب مباراة الأهلي وبيراميدز والمواجهات المؤجلة الأخرى".

واختتم: "بطولة أمم أفريقيا ستقام في شهر يونيو المقبل، وسيكون من الصعب أن نلعب الجولات الأخيرة الحاسمة من البطولة قبل انطلاقها".

وجاءت تصريحات رئيس سموحة على الرغم من تأكيد وزير الرياضة في أحاديث تليفزيونية سابقة على تنسيقه مع اتحاد الكرة المصري لعدم المساس بمستقبل الدوري.

الجدير بالذكر أن مصر فازت بشرف تنظيم كأس أمم أفريقيا 2019، في الوقت الذي يتبقى فيه 13 جولة من عمر الدوري المصري إلى جانب مواجهات مؤجلة لعدد من الأندية.