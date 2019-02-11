فان غال: دي يونغ استثنائي

وصف مدرب هولندا السابق، لويس فان غال، اللاعب فرينكي دي يونغ، الذي سيلعب لنادي برشلونة اعتباراً من الصيف المقبل بأنه استثنائي، وامتدح أيضاً مدافع أياكس ماتيس دي ليغت، مؤكداً أنه لديه أيضاً “موهبة استثنائية”.

وفي مقابلة مع مجلة بانينكا، قال مدرب برشلونة وأياكس وبايرن ومانشستر يونايتد سابقاً: “أياكس الحالي منافس ريال مدريد في دور 16 بدوري أبطال أوروبا جيد للغاية مثل نسخة 95، حين فاز باللقب القاري.

ولكنه اعتبر من المبكر أن يفوز هذا الفريق بدوري أبطال أوروبا، قائلاً: “دي ليغت ودي يونغ لا يزالان لاعبين شابين، المشكلة إنهما لو رحلا فسيتعين على أياكس أن يبدأ من جديد، لو قارناها بإسبانيا وألمانيا، فهولندا دولة صغيرة كروياً، وهذا يجعل الأمر أكثر صعوبة”.

وحول انضمام دي يونغ للبرسا، أضاف أن لاعب الوسط يتمتع بـ”موهبة استثنئاية”، ولكنه لا يزال في مرحلة تطوير وتحسين مهاراته.