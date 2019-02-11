مارادونا مستمر في رئاسة دينامو بريست البيلاروسي

أكد أحد ملاك نادي دينامو بريست البيلاروسي، تاج الدين سيف، أن عقد النادي مع الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا ما زال سارياً في رئاسة مجلس الإدارة.

أوضح تاج الدين أنه ليس معنى ذهاب مارادونا لتدريب فريق دروادوس المكسيكي أنه انهى الارتباط مع دينامو بريست، فالعقد ممتد لـ3 أعوام.

وقال تاج الدين سيف: “التجربة البيلاروسية مع الأسطورة العالمية مارادونا ما زالت قائمة، وهناك الكثير من الأفكار التي سيتم ترجمتها مستقبلاً على أرض الواقع، وهناك مخططات كبيرة نفكر فيها معاً، وسيتم تطبيقها على أرض الواقع سواء في الإمارات أو في بيلاروسيا”.

وأضاف: “نتابع ما يقدمه مارادونا مع ناديه المكسيكي، ويهمنا بالطبع أن يقدم المستوى الفني المأمول في هذه التجربة”.

وتحدث تاج الدين عن الخاتم الذي يظهره مارادونا كثيراً في العديد من المواقف الرياضية وحتى الاجتماعية قائلاً: “تحدث معي الأسطورة عن رغبته في ارتداء خاتم جديد فقلت له من المهم أن ترتدي أفخم الخواتم، وقمنا بصناعة خاتم متميز للغاية حيث أحضرنا متخصص في صناعة الخواتم وأخذ المقاسات الخاصة بإصبع الأسطورة وكانت المفاجأة التي لم يصدقها مارادونا أن مكونات الخاتم من حجر من أحجار السلطان سليمان القانوني و4 قطع من الماس، وهو خاتم من الذهب الأبيض الذي أبهر مارادونا وجعله يتفاخر به أمام الكاميرات، وتأكيداً على العلاقة المتينة التي تربطنا معه ونادي دينامو بريست”.