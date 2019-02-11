سولشاير: الوقت الحالي هو الأفضل لمواجهة باريس سان جيرمان

اعتبر مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، النروجي أولي غونار سولشاير، اليوم الإثنين، أن الوقت مثالي بالنسبة لفريقه لمواجهة ضيفه باريس سان جيرمان في ذهاب دور 16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، نظراً للثقة التي يتمتع بها حالياً على خلفية نتائجه في الفترة الماضية.

ولدى سحب قرعة هذا الدور في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كان فريق العاصمة الفرنسية مرشحاً فوق العادة لتخطي منافس كان يعيش إحدى أسوأ مراحله بإشراف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

إلا أن الأجواء تبدلت جذرياً في أولد ترافورد منذ تعيين سولشاير مدرباً موقتاً حتى نهاية الموسم خلفاً لمورينيو الذي أقيل في 18 ديسمبر (كانون الأول).

وحقق الفريق بإشراف مهاجمه السابق (1996-2007)، 10 انتصارات وتعادلا واحداً في 11 مباراة خاضها في مختلف المسابقات، وتمكن من قلب تخلفه بفارق 11 نقطة عن تشيلسي في ترتيب الدوري الإنجليزي قبل شهرين، ليتقدم عليه بفارق نقطة حاليا في المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عشية مباراة الذهاب القارية، قال سولشاير: “منحنا أنفسنا أفضل فرصة ممكنة من خلال ما حققناه قبل خوضنا هذه المباراة لأننا أكثر ثقة بأنفسنا”.

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وأضاف: “اكتشفت نوعية الفريق الذي أشرف عليه، نحن نلعب كفريق، نتفق على كيفية مقاربة المباريات، إذا كان ثمة وقت جيد لخوض مباريات من هذا النوع، فهو الآن”.

وبالإضافة الى العامل النفسي الذي تبدل كلياً مقارنة مع ما كانت عليه الحال أيام مورينيو، سيواجه يونايتد فريقاً مثقلاً بالغيابات جراء الإصابات التي ستبعد نجمي الهجوم البرازيلي نيمار، والأوروغوياني إدينسون كافاني، والظهير الأيمن البلجيكي توما مونييه.

ورأى سولشاير بطبيعة الحال، أي فريق يخسر لاعبين بحجم نيمار وكافاني ومونييه سيتأثر، علماً بأن البرازيلي سيغيب بالتأكيد عن مباراة الإياب في باريس، بينما لم تتحدد حتى الآن قدرة كافاني ومونييه على المشاركة فيها.

لكن المدرب النرويجي حذر من أن الغيابات ستجعل باريس سان جيرمان غير متوقع لناحية الطريقة التي سيعتمدها في اللعب.

ويأمل يونايتد في العبور إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ 2014.