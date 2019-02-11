وزير الرياضة: الدوري خير إعداد لمنتخب مصر قبل البطولة الإفريقية

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أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الجميع فى مصر متمسك باستمرار بطولة الدورى ولم يتطرق أحد للحديث عن إلغاء الموسم الحالى.
وقال الوزير إن بطولة الدورى خير إعداد للمنتخب لبطولة الامم الإفريقية القادمة التى تستضيفها مصر فى يونيو المقبل مشددا على أنإلغاء الدورى يعنى خسارة لكل أطراف اللعبة من اتحاد الكرة والأندية والشركة الراعية فضلا عن الخسائر التى ستتكبدها مصر جراء هذا القرار.
ونفى الوزير جملا وتفصيلا الحديث فى هذا الأمر خاصة أنه يدرك أهمية
وطالب الوزير جميع العاملين فى الوسط الرياضى بالهدوء وعدم إثارة الأزمات والتعقل من أجل الصالح العام.
وكان المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة قد أعلن فى تصريحات له أن الوزير أبلغه باحتمالية إلغاء بطولة الدورى وهو ما نفاه الوزير تماما.
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