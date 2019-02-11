وزير الرياضة: الدوري خير إعداد لمنتخب مصر قبل البطولة الإفريقية

أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

كتب - عادل يوسف وعبد الرحمن أبوهاشم

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الجميع فى مصر متمسك باستمرار بطولة الدورى ولم يتطرق أحد للحديث عن إلغاء الموسم الحالى.

وقال الوزير إن بطولة الدورى خير إعداد للمنتخب لبطولة الامم الإفريقية القادمة التى تستضيفها مصر فى يونيو المقبل مشددا على أن

إلغاء الدورى يعنى خسارة لكل أطراف اللعبة من اتحاد الكرة والأندية والشركة الراعية فضلا عن الخسائر التى ستتكبدها مصر جراء هذا القرار.

ونفى الوزير جملا وتفصيلا الحديث فى هذا الأمر خاصة أنه يدرك أهمية

Advertisements

استمرار البطولة ومصر مقبلة على تنظيم ثالث أكبر حدث رياضى على مستوى العالم ولا يمكن إلغاء البطولة نهائيا.

وطالب الوزير جميع العاملين فى الوسط الرياضى بالهدوء وعدم إثارة الأزمات والتعقل من أجل الصالح العام.

وكان المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة قد أعلن فى تصريحات له أن الوزير أبلغه باحتمالية إلغاء بطولة الدورى وهو ما نفاه الوزير تماما.