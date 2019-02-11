شاهد.. فرج عامر ينفي تصريحه بإلغاء الدوري

نفي فرج عامر رئيس نادي سموحة ما تردد عن إجرائه مكالمة تليفونية مع أشرف صبحي وزير الرياضة وتصريحه بوجود احتمالية لإلغاء بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم .
وكتب عامر على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" : " لا صحةعلي الإطلاق لما تردد من انباء بإعلاني إجراء اتصال هاتفي مع وزير الشباب والرياضة بشان إلغاء الدوري العام وأن ماصدر مني من تصريحات أكدت خلالها صعوبة استمرار الدوري وفي الوقت
وكان أشرف صبحي وزير الرياضة قد نفي في وقت سابق هذا اليوم إجراء اتصال هاتفي مع رئيس نادي سموحة يلمح بإمكانية إلغاء الدوري هذا الموسم، ولذلك لصعوبة إكماله بسبب تنظيم كأس الأمم الإفريقية في الصيف المقبل.
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