- 1/2
- 2/2
أكد محمد عودة المدير الفني لبتروجت أن فريقه استفاد جيدا من معسكر الإسماعيلية حيث وضح التركيز الشديد بين اللاعبين والرغبة في حجز مكان في التشكيل الأساسي.
واضاف عودة ان الفوز على وادي دجلة في الجولة الـ21 للدوري يعتبر دفعةمعنوية كبيرة خاصة ان الفريق كان في حاجة الى فوز لرفع المعنويات وتخطى الحاجز النفسي بعد سلسلة الهزائم الأخيرة.
واكد عودة ان لقاء الحدود صعب مثل كل المباريات خاصة بعد
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب بتروجت: استفدنا من معكسر الإسماعيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.