مدرب بتروجت: استفدنا من معكسر الإسماعيلية

محمد عودة المدير الفني لبتروجت

كتب- صبري حافظ:

أكد محمد عودة المدير الفني لبتروجت أن فريقه استفاد جيدا من معسكر الإسماعيلية حيث وضح التركيز الشديد بين اللاعبين والرغبة في حجز مكان في التشكيل الأساسي.

واضاف عودة ان الفوز على وادي دجلة في الجولة الـ21 للدوري يعتبر دفعة

معنوية كبيرة خاصة ان الفريق كان في حاجة الى فوز لرفع المعنويات وتخطى الحاجز النفسي بعد سلسلة الهزائم الأخيرة.

واكد عودة ان لقاء الحدود صعب مثل كل المباريات خاصة بعد

خسارة الفريق العسكري امام الزمالك وكان اقرب للخروج بنقطة التعادل مشيرا الى ان جميع اللقاءات في الدوري في غاية الصعوبة مع اقترابه من اسابيعه الأخيرة ورغبة كل فريق في عدم التفريط في اى نقاط لتعزيز موقعه في جدول الدوري أو المنافسة بقوة في المقدمة او الهروب من دائرة الهبوط.