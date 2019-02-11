بتروجت يستأنف مرانه إستعدادًا للقاء الحدود

فريق بتروجت ( ارشيفية) كتب- صبري حافظ: يستأنف فريق بتروجت تدريباته اليوم تحت قيادة محمد عودة المدير الفني إستعدادا للقاء حرس الحدود " الجمعة" المقبل في الجولة الـ22 للدوري الممتاز. في الجولة الـ22 للدوري الممتاز. كان اللاعبون قد حصلوا على راحة بعد العودة من معسكر الإسماعيلية الذى استمر اسبوعا قبل لقاء الحدود. ولعب الفريق البترولي مع القناة خلال معسكره بالإسماعيلية احد اندية القسم الثاني وفاز بهدفين مقابل هدف.

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