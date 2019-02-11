بالصور.. الوفد يرصد بعثة الاتحاد السكندري في السعودية

رسالة الرياض- أميرة فتحي:

وصلت بعثة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى رئيس النادى منذ قليل إلى المملكة العربية السعودية استعدادا لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم لفريق الهلال السعودى فى إطار ذهاب الدور الـ١٦ من بطولة زايد العربية.

وكان فى استقبال البعثة القنصل أحمد توفيق نيابة عن السفير حازم رمضان والاستاذ مصطفى حافظ سكرتير القنصل العام.

وضمت البعثة كلا من هشام حسن نائب رئيس النادى وأعضاء المجلس أحمد فؤاد وابراهيم شعبان وأحمد عبد المجيد ومحمود القاضى وخليل القاضى.

ورصدت كاميرا الوفد اللاعبين فى مطار القاهرة الدولى وهم بملابس الإحرام استعدادا لأداء مناسك

العمرة قبل مواجهة الهلال السعودى يوم السبت المقبل الموافق ١٦ فبراير الجارى.

ومن جانبه قال محمد مصيلحى رئيس النادى والبعثة للوفد " الحمد لله معنويات اللاعبين مرتفعة وفى حالة من التفاؤل بين اللاعبين خاصة بعد فوزهم على فريق وادى دجلة فى بطولة الدورى قبل السفر بيوم وإحرازهم للثلاث نقاط وهو ما كان له بالغ الأثر على نفوسهم".

وأكد مصيلحى على أهمية الحالة الروحانية بالفريق خاصة وأن الرحلة تبدأ بأداء مناسك العمرة

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وهو ما يدعم البعثة بالكامل أملا فى التوفيق خاصة وأن الاتحاد السكندرى الفريق المصرى الوحيد المشارك فى البطولة عقب خروج الأندية المصرية المشاركة.

وأشار الكابتن الهانى سليمان حارس مرمى وكابتن الفريق الأخضر الى أن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم ليكونوا خير سفير لمصر فى البطولة متمنيا تحقيق نتيجة طيبة ترضى طموحات جماهير الاسكندرية وزعيم الثغر

أما الكابتن خالد قمر مهاجم الاتحاد فقال " الحمدلله الهدفان اللذان أحرزتهما فى مباراة دجلة كانوا دفعة قوية ومنحة من ربنا سبحان وتعالى من أجل إسعاد الجماهير".

وتمنى أن يحرز هدفا فى مرمى الهلال السعودى مثلما حالفه الحظ فى مباراة الأخضر أمام الترجى التونسى وكان سببا فى خروج حامل اللقب من البطولة بستاد رادس بقرطاج بنفس البطولة.