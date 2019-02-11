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وزير الرياضة يكذب تصريحات فرج عامر بشأن إلغاء الدوري

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وزير الرياضة يكذب تصريحات فرج عامر بشأن إلغاء الدوريأشرف صبحي وزير
كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حقيقة التصريحات التي أدلى بها فرج عامر رئيس نادي سموحة بشأن إلغاء بطولة الممتاز هذا الموسم.

وقال وزير الرياضة في تصريحات عبر إذاعة

"أون سبورت": "موقفنا ثابت، ولا مساس ببطولة الدوري، لا يمكن تأجيل البطولة أو خلافه بسبب تنظيم كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف أشرف صبحي:"إدارة بطولة الدوري

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بشؤونه الفنية من اختصاص الاتحاد المصري لكرة القدم، ولم أتحدث مع أحد بشكل منفرد في هذا الشأن".

وكانت ترددت أنباء عن تصريحات لفرج عامر رئيس نادي سموحة في إذاعة "أون سبورت" أن وزير الرياضة أبلغه بصعوبة استكمال الدوري الممتاز هذا الموسم.

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