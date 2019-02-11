وزير الرياضة يكذب تصريحات فرج عامر بشأن إلغاء الدوري

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حقيقة التصريحات التي أدلى بها فرج عامر رئيس نادي سموحة بشأن إلغاء بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.
وقال وزير الرياضة في تصريحات عبر إذاعة"أون سبورت": "موقفنا ثابت، ولا مساس ببطولة الدوري، لا يمكن تأجيل البطولة أو خلافه بسبب تنظيم كأس الأمم الإفريقية".
وأضاف أشرف صبحي:"إدارة بطولة الدوري
وكانت ترددت أنباء عن تصريحات لفرج عامر رئيس نادي سموحة في إذاعة "أون سبورت" أن وزير الرياضة أبلغه بصعوبة استكمال الدوري الممتاز هذا الموسم.
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