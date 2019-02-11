رياضة | بالأرقام.. من هو أعظم لاعب أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. من هو أعظم لاعب أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم نادي مانشستر سيتي، تاريخ الدوري الانجليزي بعدما سجل ثلاثة أهداف في فوز فريقه على تشيلسي بسداسية نظيفة أمس الأحد.

وسجل سيرخيو أجويرو 9 "هاتريك" في الدوري الممتاز في ملعب الاتحاد، وهو رقم قياسي للاعب واحد في ملعب واحد، محطماً الرقم القياسي الذي حققه تييري هنري في الهايبري (8 هاتريك).

كما أصبح سيرخيو خامس لاعب يسجل هاتريك في مباراتين متتاليتين على أرضه في الدوري الممتاز، والأول منذ ديدييه دروجبا في أغسطس 2010، سجل 11 هاتريك في الدوري الممتاز، ليعادل رقم ألان شيرر القياسي.

ورصدت صحيفة "الصن" البريطانية بالأرقام أبرز وأعظم لاعب أجنبي في تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي بعد تألق سيرخيو أجويرو وهو يحتل المرتبة الثامنة في ترتيب الأهداف:

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- سيرخيو أجويرو: لعب 229 مباراة، سجل 160 هدفاً، صنع 41 هدفاً

- دينيس بيركامب: لعب 315 مباراة، سجل 87 هدفاً، وصنع 94 هدفاً

- إيريك كانتونا: لعب 156 مباراة، سجل 70 هدفاً، صنع 56 هدفاً

- تيري هنري: لعب 258 مباراة، سجل 175 هدفاً، صنع 74 هدفاً

- كريستيانو رونالدو: لعب 196 مباراة، سجل 84 هدفاً، صنع 34 هدفاً