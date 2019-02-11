رياضة | أشرف صبحي وحطب يحضران افتتاح البطولة العربية لشباب الملاكمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف صبحي وحطب يحضران افتتاح البطولة العربية لشباب الملاكمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حضر المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة افتتاح البطولة العربيه الرابعة للشباب للملاكمة المقامة في المركز الأولمبي بالمعادي.

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تواجد في حفل الافتتاح المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية والدكتور عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة بجانب رؤساء الاتحادات العربية للملاكمة وعدد من الرموز الرياضية.

أشاد الحضور بالافتتاح والتجمع العربي الرياضي الذي يزيد أواصر التواصل بين الشعوب العربية بجانب المساهمة الرياضية في التنافس بين اللاعبين.