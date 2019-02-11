رياضة | سولاري يتفوق على برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولاري يتفوق على برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت اقرير صحفية إسبانية ،أن الأرجنتيني سانتياجو سولاري، مدرب ريال مدريد الإسباني يتفوق في بطولة الدوري على الغريم التقليدي برشلونة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الأس" الإسبانية، فإن ريال مدريد سولاري يتجه إلى مباراة حاسمة في الموسم في دوري الأبطال وهو يَمُر بفترة جيّدة. بالأضافة إلى الأداء الجيد الذي قدمه الفريق في الكامب نو، الفوز في الواندا ميتروبوليتانو قلل الفارق مع برشلونة إلى ستة نقاط.

الخسارة من برشلونة في الجولة العاشرة من الدوري أدت إلى أقالة جولين لوبتيجي وتركت ريال مدريد في المركز التاسع على بعد سبعة نقاط من برشلونة. الان، بعدها ثلاثة عشر جولة، و مع تعيين سولاري مدرباً للفريق، تم تقليل الفارق بنقطة الأجواء تغيّرت تماماً.

بالرَغم من ان تقليل الفارق بنقطة واحدة قد يبدو شيء عادي، يجب التذكر ان تعثر الفريق ضد ريال سوسيداد و فياريال جعل الفارق 10 نقاط. منذ هذه المباريات، فاز سولاري في خمس مباريات متتالية و حصل على 15 نقطة من أصل 15، بينما حصل برشلونة على 11 نقطة فقط.

بالأضافة إلى ذلك، منذ حينها، سولاري لديه أفضل فارق أهداف عن جميع فرق الدوري: 10، بسبب تسجيل الفريق 14 هدف و استقباله 4 أهداف، هذه المباريات تجعل المدرب الأرجنتيني يواجه الفترة القادمة بتفاؤل.