رياضة | برشلونة يخطف صفقة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يخطف صفقة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية ألمانية اليوم بأن برشلونة توصل لاتفاق مع الصربي لوكا يوفيتش نجم آينتراخت فرانكفورت لضمه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت صحيفة فرانكفورتر زيتونج الألمانية بأن إدارة برشلونة تواصلت مع يوفيتش ووكيل أعماله وكذلك المقربين منه وأقنعوه بارتداء قميص البلوجرانا في الموسم المقبل.

ويلعب لوكا يوفيتش البابغ من العمر 21 عاما في آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم على سبيل الإعارة من بنفيكا البرتغالي الذي وضع شرطا في عقده يتيح لفرانكفورت تفعيل الشراء النهائي للاعب بنهاية الموسم.

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وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن برشلونة قطع شوطا مهما في الصفقة الآن ولم يعد أمامه سوى إقناع مسؤولي آينتراخت فرانكفورت وبنفيكا بضم اللاعب الذي يتصدر قائمة هدافي البوندزليجا حاليا برصيد 14 هدفا.

وأفادت الصحيفة الألمانية بأنه في الوقت الذي يمكن لفرانكفورت تفعيل بند التعاقد النهائي مع يوفيتش مقابل نحو 12 مليون يورو، فإن برشلونة قد يعرض 40 مليون يورو لضم النجم الصربي.

وكشفت الصحيفة الألمانية أنه في حال تأكدت تلك الأنباء فإن تلك الصفقة تعد ضربة لريال مدريد من غريمه خاصة أن يوفيتش يعد من أبرز اللاعبين الذين يضعهم الريال على لائحة الانتقالات لضمه في نهاية الموسم لدعم الخط الهجومي.