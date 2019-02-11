رياضة | الحظ السعيد يرجح كفة ريال مدريد أمام أياكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحظ السعيد يرجح كفة ريال مدريد أمام أياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني، إلى أن الملكي قد فاز في آخر 6 مباريات ضد أياكس أمستردام الهولندي، وكلهم جاءوا في ثلاث مراحل متتالية للمجموعات وسجل كريم بنزيما في ثلاث مباريات.

وسيلعب ريال مدريد وأياكس في واحدة من ثماني مباريات من 16 مباراة في دوري أبطال أوروبا، وكانت المباريات السابقة بين الفريقين لصالح بطل أوروبا، حيث جمع ريال مدريد ستة انتصارات ضد الفريق الهولندي.

لقد جاءت جميع الانتصارات في ثلاث مراحل متتالية. آخرها حدث في موسم 2012/13 ، حيث فاز ريال مدريد 4-1 في البيرنابيو و4-1 في أمستردام.

وسجل كريم بنزيما في ثلاث من تلك المباريات الست خلال هذه الانتصارات. افتتح التسجيل في مباراة الفوز 4-0 في أمستردام في مرحلة المجموعات من موسم 2010/2011 .