رياضة | سولسكاير يكشف حقيقة بقاءه في حالة الفوز على سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولسكاير يكشف حقيقة بقاءه في حالة الفوز على سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أولى جونار سولسكاير مدرب نادي مانشستر يونايتد عن المواجهة الصعبة المرتقبة ضد باريس سان يجرمان والمقرر إقامتها يوم غد الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال سولسكاير في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة اليونايتد مع سان جيرمان: "سنلعب ضد فرق قوية في المباريات القليلة القادمة، وعلينا التركيز على هذه المباراة، لن نركز على شيء بعيد، وإلا سنفقد التركيز".

وتابع: "مسابقة دوري الأبطال هي للأندية كهذه مانشستر يونايتد، اليكسيس سانشيز لديه الخبرة، وأنتوني لاعبٌ شاب، هما لاعبان بجودة عالية، ويستطيعان اللعب في مركزين مختلفين. نحن نعمل سويةً، وهو ليس قتالًا، نحن نأمل بأن نتخطى هذه المباراة".

وأضاف: "من المذهل مشاهدة تطور باريس سان جيرمان، لعبت ضدهم في مولده عام 1995، والتغير فيما يريدون التنافس عليه كبير، لديهم أفضل اللاعبين في العالم، وأحد أساطير الحراسة يتمثل في بوفون، تياجو سيلفا، مبابي، نيمار وهذا يخبرك بالتطور الحاصل لديهم، وهم معتادون على الفوز".

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وأكمل: " أي فريق ينقصه لاعبين مثل مونييه أو كافاني سيشعرون بالتأثير 'السلبي'، لكن الأمر سيعطي اللاعبين المعوضين لهم الفرصة. الأمر غير قابل للتكهن بالنسبة لنا، في هذه الأوقات نحن نتوقع الطريقة التي سيلعبون بها".

وسئل عما إذا كانت نتيجة لقاء باريس سان جيرمان سيحسم مصيره مع اليونايتد، قال: "من السهل قول ذلك ساخراً، لديكم طرق كثيرة "يقصد الإعلام" لتوجيه هذه الأسئلة، لدينا بضعة أشهر قادمة في هذا الموسم".

وتحدث عما تعلمه من مشاهدة باريس سان جيرمان في أرضية ملعبهم حيثُ قال: "من الصعب الدخول 'فنيًا' للمباريات. من الرائع مشاهدة اللاعبين على الهواء مباشرةً، يمكنك وضع إنطباع عبر التلفاز، لكن حينما تراهم في أرضية الملعب، فأنت تكتشف بعض المساحات".

وعن تقنية الفيديو 'VAR'، قال: "التقنية أصحبت جزءًا من اللعبة مؤخرًا، واللاعبون يعتادون عليها شيئًا فشيئًا. اللاعبون شاهدوها في كأس الإتحاد، وهي شيء جيد اذا كانت واضحة. بالنسبة لي أحب النقاش حولها بعد يوم المباراة، ولن تكون هناك مشكلة كما آمل".

وأشار: "علينا التركيز حول باريس سان جيرمان، وأن نرى التحدي القادم متى ما أتى، أنا سعيد بهذه العقلية، واذا واصلنا العمل يوميًا وتطورنا، يمكننا مفاجأة البعض".