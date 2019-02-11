رياضة | هل نسي سولاري لاعبه الجديد "إبراهيم دياز" ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل نسي سولاري لاعبه الجديد "إبراهيم دياز" ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى إبراهيم دياز شهره الأول مع ريال مدريد دون أن يحصل على فرصة حقيقة للمشاركة، لكن بالتأكيد لا شيء يسير كما كان متوقعاً، حيث ترك لاعب وسط مانشستر سيتي السابق فريقه بحثاً عن الدقائق التي لم يكن يحصل تحت قيادة بيب جوارديولا، لكنه حتى الأن لم يجيدها.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آي بي سي" الإسبانية، فقد تم الإعلان عن توقيع إبراهيم لريال مدريد في 7 يناير بمبلغ 17 مليون يوروو وقبل وصول اللاعب كان من المقرر ان يتم التوقيع معه في الصيف لكن طلب اللاعب كان بتسريع عملية التوقيع معه.

وبالفعل وبعد التوقيع لعب إبراهيم أول 12 دقيقة له بعد يومين من التوقيع معه في مباراة الكأس ضد ليجانيس وصرح بعد المباراة قائلاً "إنه يوم لا ينسى وفريد من نوعه" وأنه سيعلق القميص الذي ظهر به لأول مرة في البرنابيو داخل غرفته.

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بعد بضعة أيام فقط شارك في الدوري ولعب أخر 8 دقائق ضد ريال بيتيس. وفي 16 يناير لعب 4 دقائق في مباراة الإياب ضد ليغانيس ومنذ ذلك الحين لم يشارك في أي مسابقة.

لم يختفِ إبراهيم فقط من الملعب بل إختفى ايضاً من قائمة الفريق . الإسباني لم يكن من ضمن ال 18 لاعب الذين يختارهم سولاري منذ 24 يناير حيث أن أخر مرة تواجد في القائمة كانت ضد جيرونا.

يعتبر إبراهيم توقيعًا مستقبلياً على غرار أولئك الذين وصلوا ريال مدريد مؤخرًا (فينيسيوس، لونين، سيبالوس، رودريجو ...). لكن قلة الفرص تتناقض مع اهتمام مدريد ودفعه 17 مليون قبل انتهاء عقده ب 6 أشهر .