رياضة | ريال مدريد يتربع على صدارة الأندية الأوروبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتربع على صدارة الأندية الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تاقرير صحفية عالمية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، هو أكبر نادي في العالم، وذلك بعدما أجرت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة التصنيف المعتاد للأندية العالمية.