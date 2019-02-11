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رياضة | ريال مدريد يتربع على صدارة الأندية الأوروبية

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يتربع على صدارة الأندية الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تاقرير صحفية عالمية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، هو أكبر نادي في العالم، وذلك بعدما أجرت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة التصنيف المعتاد للأندية العالمية.

ووفقا لما ذكرته صحيفتي "ماركا" الإسبانية و"فرانس فوتبول الفرنسية" فقد جاء التصنيف كالتالي :

1. ريال مدريد 184 نقطة

2. 177 نقطة

3. مانشستر يونايتد 151 نقطة

4. بايرن ميونيخ 135 نقطة

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5. 120 نقطة

6. يوفنتوس 107 نقطة

7. باريس سان جيرمان 94 نقطة

8. 91 نقطة

9. مانشستر سيتي 89 نقطة

10. ارسنال 88 نقطة

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