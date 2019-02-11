رياضة | برشلونة مهدد بفقدان 3 لاعبين

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تعادل نادي برشلونة ضد منافسه فريق اتليتك بلباو، بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني

وأصبح ثلاثي فريق برشلونة "لانجليت - فيدال - راكتيتش" مهدد بالغياب عن الفريق، في حال حصول أحدهما على بطاقة صفراء في المباراة المقبلة.

ويعاني البارسا من كثرة الإصابات في الفترة الأخيرة، ولكن بدأ في استعادة صفوفه بعودة ديمبلي واومتيتي، وأيضا ليونيل ميسي والذي تعرض للإصابة في مباراة إشبيلية.

ويحتل نادي برشلونة صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن ريال مدريد الوصيف.