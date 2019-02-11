رياضة | لوران بلان يفتح النار على رابيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوران بلان يفتح النار على رابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المدرب الفرنسي الشهير لوران بلان، عن استيائه الشديد مما يقوم به نجم وسط فريق باريس سان جيرمان أدريان رابيو، من عدم رغبة للعب لصالح النادي الباريسي، على الرغم من العروض المغرية له بالبقاء.

وقال بلان في تصريحات صحفية: "ما يحزنني هو اننا عدنا على وضع مماثل مع رابيو لما فعله قبل 5 او 4 سنوات، الأمر لا يغتفر هذه المرة و الوضع لا عودة فيه".

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الإثنين، إلى أنه على الرغم من الإصابات التي يعاني منها الفريق، فإن رابيو ليس من ضمن المجموعة التي ستسافر إلى مانشستر مواجهة مان يونايتد بدوري أبطال أوروبا.