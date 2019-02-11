رياضة | مارسيلو: لقد كذبت من أجل رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارسيلو: لقد كذبت من أجل رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكشف مارسيلو في تصريحات صحافية نقلتها عنه صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الإثنين أن "رونالدو أخبره بقرار الرحيل خلال التدريب، إذ قال: "كنا نتدرب من أجل المباراة النهائية وقال لي: سأرحل".

ورداً على سؤال أحد الصحافيين حول السبب وراء نفيه في وقت سابق علمه بقرار رونالدو بالرحيل، أجاب مارسيلو قائلاً: "كان علي أن أكذب".

يذكر أن مارسيلو هو أحد الأصدقاء المقربين لرونالدو في ريال مدريد، ولذلك حافظ على السر الذي أطلعه عليه النجم البرتغالي الذي رحل عن ريال مدريد في يوليو (تموز) الماضي.

وأوضح مارسيلو أن "نادي يوفنتوس الإيطالي، الذي انتقل إليه رونالدو، كان يرغب في ضمه خلال الفترة الماضية".

واختتم النجم البرازيلي قائلاً: "إنه نادي كبير (يوفنتوس) ولكنني مرتبط بتعاقد مع ريال مدريد".