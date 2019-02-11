رياضة | مارسيال: سولسكاير مدرب بنهج مختلف وبوجبا الأفضل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارسيال: سولسكاير مدرب بنهج مختلف وبوجبا الأفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد أنتوني مارسيال نجم نادي مانشستر يونايتد، بما يفعله المدرب الجديد أولى سولسكاير منذ قدومه خلفاً للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقال مارسيال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "لدينا مدربٌ بنهج مختلف، ونحن نحاول فعل ما يطلبه منا، ربما الأمر أسهل لنلعب بهذه الطريقة الكروية".

وسئل حول رغبته في بقاء سولسكاير، قال: "الأمور تسير بشكل جيد كما هو واضح، ونحن سعداء آمل أن نبقيه، لكن الأمر ليس لنا".

وتابع: "لقد قال لي ذلك مرات كثيرة "يقصد سولسكاير" وعديد المدربين السابقين قالوا ذلك أيضًا، سأسجل المزيد من الأهداف".

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وأكمل: "حينما قدم أولي، كانت لديه عزيمة وإصرار، وثقه، وهذا ما حفزنا. ونحن نحاول رد ذلك بطريقة كريمة، وآمل أن تسير الأمور جيدًا".

وأضاف: "لقد طلب منَّا أن نهاجم أكثر. وهذا عملي لأصنع الفارق، وهو يطلب مني أن أكون حاسماً".

وتحدث عن بول بوجبا قائلاً: "بول هو بول، أعتقد بأني قلت ذلك سابقًا، لديه العديد من الصفات الكبيرة، هو أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم، وهو يرينا ذلك، وسيفعل ماهو أفضل من ذلك في المباريات القليلة القادمة".

وأشار: "الأمور تسير بشكل جيد، وللمهاجمين الآخرين كذلك، آمل أن نستمر وأن نكون مؤثرين وحاسمين".

ويلتقي مانشستر يونايتد مع باريس سان جيرمان مساء الغد الثلاثاء ويأتي ذلك ضمن منافسات الدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.