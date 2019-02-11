رياضة | مركز شباب شما يفوز على "ميت الوسطى" بدوري مراكز الشباب في المنوفية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مركز شباب شما يفوز على "ميت الوسطى" بدوري مراكز الشباب في المنوفية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق مركز شباب شما، الفوز على نظيره، فريق مركز شباب ميت الوسطى، بثلاثة أهداف، مقابل هدفين، خلال اللقاء الذي أقيم اليوم الإثنين، ضمت مباريات المجموعة الثانية، من مسابقة دوري مراكز الشباب، لكرة القدم.

وسجل أحمد عاطف "أونش" هدفين، ومحمد عبد المجيد هدف، أهداف فريق شما، بينما أحرز طه مصطفى، وأحمد عبد المقصود فرج، هدفي الوسطى.

الفوز رفع رصيد شما إلى 33 نقطة، بالمركز الثالث، بيتما توقف رصيد ميت الوسطى عند 27 نقطة بالمركز السادس.

وأدار اللقاء الحكم أحمد ماجد، وعاونه محمد عبد العزيز، وطارق الشهدي.

وفاز فريق مركز شباب سنتريس، على حسابفريق كفر داود، بأربعة أهداف مقابل هدف، سجلهم أشرف الرفاعي، ومحمد حسام، ومحمود جمال، وايهاب سعيد.

وفاز كفر شبرابلولة بثلاثة أهداف، مقابل هدف، على حساب فريق مركز شباب تتا، أحرزهم، صابر أحمد، وأحمد محمد، ومحمد مرضي، وسجل هدف تتا اللاعب اسلام عبد الشافي.

ونجح فربق كفر السنابسة، في تحقيق الفوز، على فريق الأخماس، بهدفين لهدف، عن طريق، اللاعب نجاح محمد سعيد، وجاء هدف الأخماس عبر اللاعب سامح شعبان، وخسر شطانوف من كفر الباجور بنتيجة 2 - 6، وحسم التعادل الإيجابي، مباراة، كفر منصور مع صراوه، بهدفين لكل منهما،

ترتيب المجموعِة الثانية:

1- سنتريس: 46 نقطة

2- كفر الباجور : 37 نقطة

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3- شما: 33 نقطة

4- شطانوف: 31 نقطة

5- كفر داود: 27 نقطة

6- ميت الوسطى: 27 نقطة

7- صراوة: 22 نقطة

8- كفر السنابسة: 22 نقطة

9- كفر شبرابلولة: 22 نقطة

10- تتا: 19 نقطة

11- الأخماس: 13 نقطة

12- كفر منصور: 9 نقاط