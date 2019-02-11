رياضة | أزمة في ريال مدريد بسبب بنزيمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في ريال مدريد بسبب بنزيمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد تدريب ريال مدريد بقيادة المدرب سانتياجو سولاري، عدم تدرب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة رفقة المجموعة وهو ما تسبب في حالة قلق أصابت الجهاز الفني خصوصاً أن الملكي سيخوض مواجهات نارية في الفترة المقبلة.

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وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن اللاعب الفرنسي "بنزيمة" يعاني من بعض الألام على مستوى الرقبة وهو ما أجبره على التدرب بشكل منفرد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن الفرنسي بنزيمة يريد أن يكون جاهزاً لمواجهة أياكس الهولندي في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا ولكن كل شيء سيعتمد على تطور حالته.

ويقدم بنزيمة مستوى جيد مع سولاري ويعد من الأسماء الممنوع المساس بها في تشكيلة الفريق، كما أنه هداف الفريق حالياً، كما سيلتقي الريال مع أياكس أمستردام في إياب دور الـ16 وذلك يوم الأربعاء المقبل.