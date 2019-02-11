رياضة | مارسيال: لهذا السبب تحول مانشستر يونايتد مع سولشاير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارسيال: لهذا السبب تحول مانشستر يونايتد مع سولشاير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث النجم الفرنسي المتألق أنتوني مارسيال، جناح منشستر يونايتد الإنجليزي، عن تغير المدرب، ثم تحسن النتائج، مالسبب، موضحًا أن لديهم مدربٌ "أولي جونار سولشاير" بنهج مختلف، وهم يحاولون فعل ما يطلبه منهم، وربما الأمر أسهل ليلعبوا بهذه الطريقة الكروية.

وقال مارسيال خلال المؤتمر الصحقي قبل مواجهة باريس سان جيرمان بدوري ألطال أوروبا: "بهل تريد بقاء سولشاير ؟ الأمور تسير بشكل جيد كما هو واضح، ونحن سعداء. آمل أن نبقيه، لكن الأمر ليس لنا".