رياضة | مارسيال: لهذا السبب تحول مانشستر يونايتد مع سولشاير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارسيال: لهذا السبب تحول مانشستر يونايتد مع سولشاير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث النجم الفرنسي المتألق أنتوني مارسيال، جناح منشستر يونايتد الإنجليزي، عن تغير المدرب، ثم تحسن النتائج، مالسبب، موضحًا أن لديهم مدربٌ "أولي جونار سولشاير" بنهج مختلف، وهم يحاولون فعل ما يطلبه منهم، وربما الأمر أسهل ليلعبوا بهذه الطريقة الكروية.
وقال مارسيال خلال المؤتمر الصحقي قبل مواجهة باريس سان جيرمان بدوري ألطال أوروبا: "بهل تريد بقاء سولشاير ؟ الأمور تسير بشكل جيد كما هو واضح، ونحن سعداء. آمل أن نبقيه، لكن الأمر ليس لنا".
وأضاف: "هل ستسجل أهدافًا أكثر بهذا الأسلوب ؟ لقد قال لي ذلك مرات كثيرة [يقصد سولشاير] ، وعديد المدربين السابقين قالوا ذلك أيضًا، سأسجل المزيد من الاهداف".
وواصل: "يوم إنطلاق القرعة، الجماهير توقعت خروجكم وقالوا بأنهم سيذهبوا الى باريس لقضاء وقت ممتع، الآن التوقعات تسير لصالحكم. مالذي حدث منذ ذلك الحين ؟ حينما قدم اولي، كانت لديه عزيمة وإصرار، وثقه، وهذا ما حفزنا. ونحن نحاول رد ذلك بطريقة كريمة، وآمل أن تسير الأمور جيدًا".
وتابع: "هل مان يونايتد المفضل للفوز في الدور ؟ لا، لا أعتقد بأننا مفضلون. بالطبع لديهم غيابات، وهذا يجب أن يكون لصالحنا. ستكون مباراةً رائعة، وآمل أن نفوز".
واستطرد بالحديث عن زميله بول بوجبا ؟ "بول هو بول، أعتقد بأني قلت ذلك سابقًا. لديه العديد من الصفات الكبيرة. هو أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم، وهو يرينا ذلك، وسيفعل ماهو أفضل من ذلك في المباريات القليلة القادمة".
وبسؤواله.. هل طلب منك مدربك الحالي أن تقوم بشيء مختلف عن مدربك السابق ؟ أجاب مارسيال : "لقد طلب منَّا أن نهاجم أكثر. وهذا عملي لأصنع الفارق، وهو يطلب مني أن أكون حاسماً".
واختتم جناح المانيو المتألق: "الأمور تسير بشكل جيد، وللمهاجمين الآخرين كذلك. آمل أن نستمر وأن نكون مؤثرين وحاسمين".