رياضة | سولشاير: نستطيع الفوز على أي فريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير: نستطيع الفوز على أي فريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تقنية الفيديو 'VAR'، مشيرًأ لأنها أصحبت جزءًا من اللعبة مؤخرًا، واللاعبون يعتادون عليها شيئًا فشيئًا.

وقال سولشاير خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة باريس سان جيرمان: "اللاعبون شاهدوها في كأس الإتحاد، وهي شيء جيد اذا كانت واضحة. بالنسبة لي أحب النقاش حولها بعد يوم المباراة، ولن تكون هناك مشكلة كما آمل".

وأضاف: "النتائج الماضية ؟ أحببت كل دقيقة منها، لدينا تحدٍ كبير، لأننا كنا بعيدين جدًا في الدوري، والثقة بعد مباراة ليفربول كانت منخفضة، واللاعبون استجابوا بشكل رائع".

وواصل: "لا أعتقد أنه يمكننا أن نكون في شكل أفضل ذهنيًا وبثقة عالية وباداء عالٍ. أتطلع جدًا للمباريات القادمة".

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