رياضة | سولشاير: نستطيع الفوز على أي فريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير: نستطيع الفوز على أي فريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تقنية الفيديو 'VAR'، مشيرًأ لأنها أصحبت جزءًا من اللعبة مؤخرًا، واللاعبون يعتادون عليها شيئًا فشيئًا.
وقال سولشاير خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة باريس سان جيرمان: "اللاعبون شاهدوها في كأس الإتحاد، وهي شيء جيد اذا كانت واضحة. بالنسبة لي أحب النقاش حولها بعد يوم المباراة، ولن تكون هناك مشكلة كما آمل".
وأضاف: "النتائج الماضية ؟ أحببت كل دقيقة منها، لدينا تحدٍ كبير، لأننا كنا بعيدين جدًا في الدوري، والثقة بعد مباراة ليفربول كانت منخفضة، واللاعبون استجابوا بشكل رائع".
وواصل: "لا أعتقد أنه يمكننا أن نكون في شكل أفضل ذهنيًا وبثقة عالية وباداء عالٍ. أتطلع جدًا للمباريات القادمة".
وتابع: "هل لدى هذا الفريق العمق الكافي لمفاجأة الناس في هذه البطولة ؟ أعتقد أن الفريق قادر على الفوز ضد الجميع، وأن نذهب للمباريات بثقة في اداءنا، ونتطلع للمباراة، لكن لا يجب أن نتطلع لما هو بعيد."
وأكمل: "علينا التركيز حول باريس سان جيرمان، وأن نرى التحدي القادم متى ما أتى. انا سعيد بهذه العقلية، واذا واصلنا العمل يوميًا وتطورنا، يمكننا مفاجأة البعض".
وأردف بالحديث عن بول سكولز: "الآن هو يدخل للمجال 'التدريب'، ومن الرائع عودته للعبة. إنه تحدٍ له، وهو ليس ما يعتقدون بأنه فاعل حينما كان لاعبًا. كل التوفيق له، سأشاهده، وهو قريب منا، وسيكون من الجيد مشاهدة اولدهام".
واختتم: "لدي فريق كبير كما هو واضح، مثلما كان شمايكل الحارس رقم 1، فدي خيا الحارس رقم 1، ولدينا روميرو الرائع. عمق فريقنا قوي، لكن نريد اللعب فأفضل تشكيلة ممكنة".