رياضة | ليفربول يحدد سعر محمد صلاح.. وصراع بين برشلونة وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يحدد سعر محمد صلاح.. وصراع بين برشلونة وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدّد نادي ليفربول الإنجليزي، ثمن بيع محمد صلاح نجم الفريق إلى نادي ريال مدريد الإسباني في حالة الدخول في مفاوضات جادة معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أنّ ليفربول قد حدّد مبلغ 180 مليون يورو لبيع محمد صلاح، الذي يبدي موافقته في الرحيل واللعب بصفوف ريال مدريد خلال فترة الميركاتو الصيفي.

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كما أشارت الصحيفة الإسبانية إلى رغبة نادي برشلونة في التعاقد مع صلاح بناءاً على رغبة الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يلعب دوراً كبيراً في التعاقد مع الفرعون المصري.

ويعاني نادي ريال مدريد من مشاكل في خط هجومه وذلك منذ رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الدوري الإيطالي في تجربة جديدة ناجحة حتى الآن مع نادي يوفنتوس.

يذكر أن صلاح يقدم مستوى مميز مع ليفربول ويصارع على صدارة قائمة هدافي الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 17 هدفاً مع الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.