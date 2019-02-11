رياضة | سولسكاير يوجه رسالة نارية إلى باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولسكاير يوجه رسالة نارية إلى باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشار، إن فريقه لن يتراجع عند استضافة باريس سان جيرمان في أستاد أولد ترافورد، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غداً الثلاثاء.

ولم يتعرض يونايتد لأي خسارة منذ تولى سولشار القيادة خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في ظل إصرار المدرب النرويجي على تطبيق أسلوب هجومي، على عكس النهج الدفاعي لسلفه.

وأبلغ سولشار، الذي حقق مع يونايتد عشرة انتصار وتعادل واحد حتى الآن، لموقع الاتحاد الأوروبي الإلكتروني (يويفا): "يجب أن نعيد إحياء طريقة لعب يونايتد، ولا أعتقد أن العديد من الفرق تستمتع بوجودها في أولد ترافورد عندما نلعب بشكل جيد".

وأضاف مدرب مانشستر يونايتد: "يتعلق الأمر بالإيمان بأنفسنا.. إذا سألت المدربين الذين لعبوا ضد أليكس فيرغسون، ستجد أن السرعة والتحكم في الإيقاع من النقاط البارزة في أسلوبه".

وتابع سولشار: "لدي ثلاثة مهاجمين جيدين.. ماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال وروميلو لوكاكو، كما نملك أليكسيس سانشيز وجيسي لينغارد ويمكنهم أن يتحدوا دفاع سان جيرمان".

Advertisements

وتتحدث أرقام سولشار المحلية عن نفسها لكنه سيخوض أول اختبار أوروبي غداً الثلاثاء.

وسيعزز تأهل يونايتد للدور المقبل في دوري الأبطال فرص سولشار في تعيينه كمدرب بصفة دائمة، واسترجع المدرب البالغ عمره 45 عاماً ذكرياته مع البطولة العريقة.

وقال سولشار، الذي سجل هدف فوز يونايتد باللقب القاري في 1999، ليساعد ناديه في تحقيق الثلاثية بعد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس إنجلترا: "أفضل الليالي في مسيرتي كانت في دوري الأبطال.. عندما تصل لهذه المرحلة من البطولة ومع تسليط الأضواء فأنت تترقب هذه المباريات بشغف حقاً".