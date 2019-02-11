رياضة | نجم الإسماعيلي: العودة لدوري الأبطال منحت جميع اللاعبين حافز إضافى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الإسماعيلي: العودة لدوري الأبطال منحت جميع اللاعبين حافز إضافى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبد الرحمن مجدى جناح الإسماعيلى أن الفريق تعرض لظلم كبير بعد استبعاده من منافسات بطولة دورى أبطال افريقيا ، مشيرا إلى أن قرار العودة كان منصفا واثبت براءة الجماهير.

وقرر الاتحاد الأفريقى إعادة الدراويش لاستكمال منافسات البطولة بعد قبول استئنافه.

وأضاف مجدى :”العودة للمشاركة بالبطولة منحت جميع اللاعبين حافز إضافى لتحقيق نتائج مميزة ، انتظروا الفريق بشكل مختلف خلال الفترة المقبلة”.

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واستكمل :”أعلم أن المهمة صعبة لكن مع تحقيق الانتصار فى المباراة المقبلة سيقل فارق النقاط وتصبح فرصتنا فى التأهل حاضرة”.

وواصل :”هذا القرار سيضعنا فى اختبار كبير لاثبات قدرتنا فى التواجد ضمن أفضل الفرق بالقارة لاسيما أن مجموعتنا تعد الأقوى مقارنة بالمجموعات الأخرى”.

وأكمل حديثه :”سأبذل قصارى جهدى فى الفترة القادمة لتسجيل وصنع الأهداف والمساهمة فى حصد الفريق بطاقة التأهل للدور المقبل للبطولة مع دعم ومساندة الجماهير لنا”.