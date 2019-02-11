بيب جوارديولا يتعرض لموقف محرج

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لموقف محرج، بعد مباراة فريقه امام تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

بيب جوارديولا بعد إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية، ذهب إلى ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق تشيلسي، لمحافحته إلا أن الأخير تجاهله ورفض مصافحته، وذهب إلى غرفة الملابس.

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مانشستر سيتي كان قد اكتسح تشيلسي بالفوز عليه بنتيجة تاريخية 6-0 في قمة الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي.. وعقب المباراة، توجه جوارديولا لمصافحة ساري إلا أن الأخير اندفع سريعا للممر المؤدي لغرفة خلع الملابس ولم يصافح مدرب سيتي.

جوارديولا قال عن لقطته مع ساري خلال مؤتمر صحفي بعد المباراة: لا يوجد أي أزمة مع ساري، العلاقة بيننا ممتازة ولا توجد أي مشكلة.. ساري فقط لم يراني، لا مشكلة.

مدرب برشلونة السابق أضاف: أعلم جيدا ماذا يريد ساري، كرة القدم دائما ما تساعدنا لنصبح أفضل، تشيلسي حاول فعل ذلك وانتصر علينا في الدور الأول، الأشخاص لا يفهمون مدى صعوبة ما نفعل، الكل يتوقع أن تأتي هنا وتنتصر ولكن ذلك يحتاج للوقت، اليوم كنا جيدين ولذلك انتصرنا.