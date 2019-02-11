لاعب يصيب بيب جوارديولا بالجنوب.. والمدرب: أحيانا أريد قتله

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن التصرفات التي وصفها بـ”الجنونية” لظهير الفريق الأيسر الفرنسي بنيامين ميندي، وهوسه بمواقع التواصل الاجتماعي.

جوارديولا كان قد انتقد اللاعب من قبل، بسبب انشغاله الشديد بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه سيحاول إقناعه بتقليل استخدام تلك المواقع، وأنه سيحاول مساعدته على تحسين بعض الأمور.

ميندي اشتهر بهوسه بوسائل التواصل الاجتماعي، حيث يلتقط العديد من الصور الطريفة ويستعرضها مصحوبة بتعليقات كوميدية، كما قام بتعديل صورة أبرز نجوم الفريق عقب التتويج بالموسم الماضي، وأضاف صورته مستخدمًا “فوتوشوب”.

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انتقاد جوارديولا للاعبه الفرنسي تجدد في المؤتمر الصحفي الذي أقيم قبل مواجهة مانشستر سيتي مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أجاب المدير الفني الكتالوني عن سؤال حول سفر ميندي إلى هونج كونج قائلًا: “لم أعلم ذلك، أخبرني أنه سيذهب إلى باريس لكن هونج كونج بعيدة، أحتاج لتحميل إنستجرام، لكن يكون الأمر جيدًا إذا كان فعلًا في هونج كونج.. ميندي هو ميندي، أحيانًا نريد أن نقتله، وأحيانًا نقول ما هذا اللاعب الرائع الذي يتواجد معنا.

ورد ميندي سريعًا على تلك الأنباء عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلًا: كنت أمزح مع السائق الذي كان معي، لا أريد المشكلات بيب.

وقدم ميندي بداية رائعة في الموسم الحالي، قبل أن تتجدد إصابته في الركبة في شهر نوفمبر الماضي، وهو ما اضطره لإجراء عملية جراحية أبعدته عن الملاعب منذ ذلك الحين، قبل أن يتعافى ويشارك بديلًا في مواجهة مانشستر سيتي أمام بيرتن ألبيون بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.