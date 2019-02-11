انت الان تتابع تفاصيل خبر بطلة المبارزة الأمريكية تشارك باليوم الرياضي في قطر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 11 فبراير 2019 06:48 مساءً - تستضيف قطر لاعبة المبارزة الأولمبية الأمريكية المسلمة ابتهاج محمد، تزامناً مع احتفال الدولة الخليجية باليوم الرياضي الثلاثاء، على وقع الإنجاز القاري غير المسبوق للكرة القطرية على المستوى الآسيوي.

وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري، الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني: إن "استضافة البطلة الأولمبية في اليوم الرياضي دلالة على اهتمام قطر بالرياضة وإثراء الحركة الأولمبية".

ورحب "آل ثاني"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بالبطلة الأمريكية، مؤكداً أنها "ألهمت بنجاحها الكثيرين في مختلف أنحاء العالم".

وابتهاج محمد هي بطلة في لعبة المبارزة، وتعتبر أول امرأة مسلمة محجبة تمثل الولايات المتحدة في دورة الألعاب الأولمبية وذلك عام 2016 التي احتضنتها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

كما أصبحت أول امرأة مسلمة أمريكية تفوز بميدالية أولمبية حين حصدت الميدالية البرونزية، جنباً إلى جنب مع زميلاتها في منافسات مبارزة "سلاح الشيش"، ضمن أولمبياد ريو 2016.

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وتملك "محمد" علامة أزياء تجارية خاصة بها، كما أنها حثت إحدى الشركات العالمية الضخمة التي تنتج ملابس رياضية، على تصميم أول حجاب للاعبات الرياضة.

وتحتفل دولة قطر، هذا الثلاثاء، بالنسخة الثامنة من اليوم الرياضي، انسجاماً مع المرسوم الأميري الذي صدر في ديسمبر 2011، باعتماد يوم الثلاثاء الثاني من شهر فبراير من كل عام، يوماً رياضياً سنوياً في البلاد.

وسارت دول الخليج على خُطا قطر، وهنا يدور الحديث حول الإمارات والبحرين؛ حيث "قلّدتها" وخصّصت يوماً رياضياً، فيما بات يُعرف باحتفالات دول مجلس التعاون لدول الخليج بـ"اليوم الرياضي"، وذلك خلال الأسبوع الموحّد.

وتحوّل اليوم الرياضي في قطر إلى "نموذج" يقتدي به العالم؛ إذ خصصت الأمم المتحدة يوماً رياضياً عالمياً، في السادس من أبريل من كل عام بداية من 2014، ثم سار الاتحاد الأوروبي على الدرب نفسه وخصص يوماً رياضياً لدوله.