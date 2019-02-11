شكرا لقرائتكم خبر عن توماس توخيل يقرر إستبعاد نجم باريس سان جيرمان من مواجهة مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الاثنين من العاصمة الفرنسية أن توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان قرر إستبعاد نجم الفريق أدريان رابيو من قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة مانشستر يونايتد يوم غداً الثلاثاء لحساب مباريات دور الستة عشر من دوري الأبطال.

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية أن رابيو لم يغادر المعسكر التدريبي للفريق رفقة الثلاثي المصاب نيمار جونيور وإدينسون كافاني بالإضافة إلى الظهير البلجيكي توماس مونييه حيث لم يتم رفع الإيقاف عن اللاعب حتى الآن بعد أن قامت الإدارة بتجميده على الرغم من الإصابات والنقص العددي الذي ضرب الفريق.

ويأتي تجميد رابيو عقاباً له على المماطلة في تجديد عقده الذي من المنتظر أن ينتهي بنهاية شهر يونيو من العام الجاري 2019 حيث رفض اللاعب جميع العروض التي قدمها له النادي من أجل تجديد عقده خاصةً بعد إرتباط إسمه بالإنضمام لأندية كبرى في العالم على رأسها برشلونة وبايرن ميونخ.

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين يتدرب رابيو مع الفريق لكنه لم ينجح في الإنضمام إلى قائمة باريس سان جيرمان تنفيذاً لقرار التجميد لحين إنتهاء القرار من جانب رئيس النادي ناصر الخليفي.