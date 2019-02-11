شكرا لقرائتكم خبر عن داني ألفيس : لا مجال للأخطاء أمام مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

الخليج 365 – أكد البرازيلي داني الفيس الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد والتي تجمع الفريقان يوم غداً الثلاثاء مباراة مصيرية ولا يجب التهاون بها لعبور دور الستة عشر والوصول لمراحل متقدمة من عمر البطولة.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها ألفيس للموقع الرسمي للبي إس جي حذر زملائه في الفريق من الوقوع بأخطاء تكلفهم نتيجة المباراة لذلك يجب تفادي أي شيء وقعنا به في الماضي والتعلم من أخطائنا لأن هذه المباريات فرصة الوقوع فيها بأخطاء تبدو مستحيلة.

وأضاف ألفيس " الشياطين الحمر يتوفرون على لاعبين رائعين أمثال ماركوس راشفورد بالإضافة إلى بول بوجبا وفي حالة إرتكبنا أخطاء أمامهم لا يمكن تحمل عواقب تلك الاخطاء لأننا وصلنا بالفعل لمراحة خروج المغلوب وهي المراحل الاصعب في المنافسة القارية الأكبر في القارة.

وأنهى " نجحنا في أن نكون عقلية كبيرة للفريق بعد الخسارة أمام الليفر في الجولة الأولى من دور المجموعات لذلك يجب علينا ألا نفقد الأمل فمباراة يوم غداً الشوط الأول والشوط الثاني في فرنسا يمكننا حسم النتيجة والوصول للدور ربع النهائي.