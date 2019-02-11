شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيلو : الدون أخبرني برحيله قبل نهائي الأبطال الموسم الماضي والان مع التفاصيل

الخليج 365- فجر البرازيلي مارسيلو دا سيلفا مدافع الفريق الاول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الأسباني مفاجأة من العيار الثقيل اليوم الأثنين حيث أكد أنه يتوفر على معلومات لم يدلي بها من قبل بخصوص رحيل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الحالي.

وفي حوار تلفزيوني أجراه مارسيلو مع قناة سبورت إنتراتيفو أكد أن رونالدو أخبره بقرار الرحيل عن قلعة الملكي خلال المران الأخير للفريق قبل نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي فاز بها الفريق على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وأضاف مارسيلو " كنا نتدرب إستعداداً لنهائي كييف وأثناء المران وفي كرة مشتركة قال لي رونالدو سأرحل وكان يجب علي أن أكذب في كل مرة كنت أنفي بها علمي بقرار رونالدو بالرحيل خاصةً أنني من الأصدقاء المقربين للدون وكان يجب علي أن أحافظ على السر الذي أطلعه وقاله لي صديقي.

وأنهى مارسيلو أن يوفنتوس فريق كبير يليق بنجم مثل رونالدو وأنه يتمنى له التوفيق وعن سؤاله بمغادره الملكي أكد أنه مرتبط بتعاقد مع الفريق وسعيد بالوجود في إسبانيا.