سولشاير : لا نخشي مواجهة "باريس سان جيرمان" وقادرون علي هزيمة أي خصم

أكد النرويجي "أولي جونار سولشاير" المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أنه يعتقد أنه فريقه قادر علي تخطي عقبة باريس سان جيرمان الفرنسي، والوصول إلى الدور القادم.

وقاد سولشاير الفريق منذ توليه المهمة خلفا للبرتغالي المقال جوزيه مورينيو، وقد حقق نتائج جيدة قد فاز في 10 مباريات من أصل 11 مباراة خاض مع الفريق.

وقال سولشاير في المؤتمر الصحفي " لقد قلت للاعيبين إذا ما واصلنا العمل بشكل جيد، يمكننا التحسين وتحقيق المفاجأة".

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وأضاف " أعتقد أننا قادرين علي الفوز ضد أي خصم، فقد نحتاج للثقة والتركيز".

وأردف" لقد ساعدني اللاعيبين بشكل لا يصدق، عندما تسلمت قيادة الفريق كنا متأخرين في الدوري، وفاقدين الثقة بعد الهزيمة من ليفربول، لكنهم فاجؤوني بحماسهم الخيالي، لقد وصلنا إلى أفضل مما توقعنا ولا أعتقد أننا يمكن أن نكون في موضع أفضل".

ويلتقي مانشستر يونايتد نظيره باريس سان جيرمان غدا في ذهاب دور ثمن النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا، وتقام المباراة علي ملعب مسرح الأحلام "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر.

علي أن تقام مباراة العودة يوم السادس من مارس، علي ملعب حديقة الأمراء معقل الفريق الباريسي.