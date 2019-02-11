شكرا لقرائتكم خبر عن سولاري : ريال مدريد المرشح الأول لدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل
موقع الخليج 365
أكد الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أن فريقه هو المرشح الأبرز لحصد اللقب الأوروبي هذا الموسم.
وقال سولاري " بالطبع ريال مدريد هو المرشح الأول للفوز بالبطولة، نظرا لتاريخنا الكبير، وبخلاف التاريخ نحن نمر بمرحلة جيدة الأن، لقد تطور الفريق كثيرا الفترة الماضية".
وقد صعد الفريق الإسباني إلي دور ثمن النهائي بفضل احتلاله صدارة المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة، جمعها من الفوز في 4 مباريات، والتعادل في مباراتين.
ويصطدم ريال مدريد بمنافسه أياكس الهولندي، في رحلة الحفاظ علي الكأس ذات الأذنين للمرة الرابعة علي التوالي والرابعة عشر في تاريخ الملكي.
ويحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا علي أياكس الهولندي، في ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء القادم علي ستاد امستردام أرينا.
ويقام لقاء العودة يوم الثلاثاء الخامس من مارس القادم علي ملعب سنتياجو برنابيو معقل الميرنجي
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