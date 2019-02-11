شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيال عن بقاء سولشاير: الأمر ليس بيدنا والان مع التفاصيل

الخليج 365- يتمنى الفرنسي أنتوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بقاء النرويجي أولي جونار سولشاير على رأس الجهاز الفني للشياطين الحمر خلال الفتر المقبلة.

وقال مارسيال في تصريحات صحفية، نتمنى بقاء المدرب أولي جونار سولشاير، يثق بنا كثيرًا ونحن نحاول مكافأته على تلك الثقة".

وتابع، أعتقد أن المدرب سولشاير وصل للنادي بالكثير من الثقة والإصرار، ذلك أمر يساعدنا كثيرًا".

وأضاف الفرنسي، "نحن سعداء للغاية مع المدرب سولشاير، وأتمنى أن نبقي عليه، لكن القرار ليس بيدنا".

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وأوضح مارسيال الفارق بين البرتغالي مورينيو مدرب اليونايتد السابق والمدرب الحالي سولشاير، "يطلب مني المدرب سولشاير الهجوم أكثر.

وعلق مارسيال على مباراة الغد قائلاً، " لسنا بالضرورة الفريق المرشح للعبور في هذه المباراة، بطبيعة الحال لديهم غيابات قد تكون في صالحنا، ولكن في نفس الوقت لديهم عديد اللاعبين البدلاء".

كما أشاد الفرنسي بمواطنه بول بوجبا نجم خط وسط الشياطين الحمر، "بول هو بول، لديه إمكانيات كبيرة وهو أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، وأعتقد أنه سيصبح أفضل".

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي غدا الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.