شكرا لقرائتكم خبر عن بروسيا دورتموند يفقد نجمه في مواجهة توتنهام والان مع التفاصيل
أثار "ماركو رويس"، مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني، حالة من القلق لدي السويسري "لوسيين فافر" المدير الفني للفريق الألماني، بسبب الإصابة التي لحقت به الأسبوع الماضي.
وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية، إلى غياب متوقع لرويس عن الفريق لمدة لا تقل عن 10 أيام بسبب الإصابة في أوتار الركبة.
ويرجح أن يعود "رويس" للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأسبوع المقبل.
وأصيب "رويس" أثناء مباراة فريقه أمام فيردر بريمن، في ثمن نهائي كأس ألمانيا،في المباراة التي خسرها الفريق بنتيجة 4_2 في ركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3_3.
وسيغيب "رويس" عن فريقه في لقاء الذهاب من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام توتنهام الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل.
ويلتقي بروسيا دورتموند نظيره توتنهام الإنجليزي يوم الأربعاء القادم علي ملعب ويمبلي معقل الديوك اللندنية، علي أن تقام مباراة العودة يوم الثلاثاء 5 مارس في ملعب سيجنال ايدونا بارك معقل أسود الفيستيفال.
وشارك رويس مع الفريق في 27 مباراة سجل خلالهم 17 هدفا، وقام بصناعة 7 أهداف
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