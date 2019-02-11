انت الان تتابع بعد العودة لدوري الأبطال.. طلب جديد من الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ١١ فبراير ٢٠١٩ - ٠٤:٠٥ م
أرسل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، التماسًا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الإثنين، من أجل استكمال قائمة الفريق، عقب رفع الإيقاف عن الدراويش وإعادته مجددًا إلى المشاركة فى منافسات البطولة بنسختها الحالية، وذلك بعد قبول تظلمه، خلال جلسة الاستماع، التي عقدت أمس الأحد بمقر كاف، حيث تم استبعاد الفريق من قبل على خلفية شغب بعض الجماهير في مواجهة الدراويش ضد الإفريقي التونسي، وإلغاء نتائجه بالبطولة، وأجبر الحكم على إيقاف المباراة بين الفريقين في الدقيقة 86 بعد اعتداء جماهير الفريق على الحكم المساعد.
وعَقَدَ الاتحاد الإفريقي، أمس الأحد، جلسة استماع بحضور المستشار محمد الكلية، عضو مجلس إدارة الإسماعيلى، أمين الصندوق، ونهاد حجاج، المستشار القانوني، ونصر عزام محامى النادى، للبت فى التظلم، الذى تقدم به مسؤولو الدراويش ضد عقوبة الإقصاء من البطولة. وأقر الاتحاد الإفريقى بعد الاستماع إلى شهادة طرفي الأزمة
وعَقَدَ الاتحاد الإفريقي، أمس الأحد، جلسة استماع بحضور المستشار محمد الكلية، عضو مجلس إدارة الإسماعيلى، أمين الصندوق، ونهاد حجاج، المستشار القانوني، ونصر عزام محامى النادى، للبت فى التظلم، الذى تقدم به مسؤولو الدراويش ضد عقوبة الإقصاء من البطولة.
وأقر الاتحاد الإفريقى بعد الاستماع إلى شهادة طرفي الأزمة وقراءة الملف، الذي تم التقدم به بصحة تظلم الإسماعيلي، وإعادة الفريق إلى منافسات البطولة.
وتضم قائمة الإسماعيلي الإفريقية، 28 لاعبًا، ويتبقى له مقعدان، وفي حال قبول الالتماس المقدم من إدارة الدراويش، سيتم قيد لاعبين لاستكمال القائمة.
وكان الاتحاد الإفريقي، أرسل خطابًا للنادي الإسماعيلي، يوم 23 يناير الماضي، يُفيد بإقصائه من دورى أبطال إفريقيا، وهو الأمر الذي جعل النادي يتوقف عن استكمال إجراءات قيد اللاعبين.
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