انت الان تتابع الاتحاد يطالب بتغيير موعد مواجهة الأهلي والإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١١ فبراير ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م

طالب وليد صلاح الدين مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بتغيير موعد لقاء الأهلي والإنتاج الحربي المقرر له في السابعة مساء السبت الموافق السادس عشر من شهر فبراير الجاري، ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، بسبب مواجهة زعيم الثغر أمام الهلال السعودي المقرر لها ذات اليوم، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية، والتي تقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وتحدث صلاح الدين في تصريحات إذاعية على راديو "اون سبورت"، قائلًا: "كنت أتمنى من اتحاد الكرة تأجيل موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري، حيث لا تقام في نفس موعد الاتحاد والهلال السعودي في كأس زايد للأندية الأبطال، لتنطلق قبل مباراتنا أو في تمام الساعة التاسعة". وأضاف: "مباراة الأهلي أمام الإنتاج

Advertisements