انت الان تتابع المسابقات تحدد ملعب مباراة الأهلي والإنتاج الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ١١ فبراير ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، خلال اجتماعها الذي عقد ظهر اليوم الإثنين بمقر الجبلاية، إقامة مباراة الإنتاج الحربي والأهلي يوم 12 فبراير الجاري في الأسبوع الـ 22 من مسابقة الدوري الممتاز على استاد بتروسبورت، بدلًا من استاد السلام. ويأتي قرار لجنة المسابقات بنقل اللقاء بسبب غلق ستاد السلام استعدادا لبطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر، كما قررت اللجنة إقامة مباراة الاسماعيلي ونجوم المستقبل في نفس اليوم باستاد جهاز الرياضة العسكري.

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الجدير بالذكر أن لجنة المسابقات قررت خلال اجتماع اليوم، تغريم النادي الأهلي 20 ألف جنيه للسباب الجماعي من جماهيره ضد الحكم، وخمسة آلاف جنيه لعدم الالتزام بدكة البدلاء، في مباراة فريقه أمام حرس الحدود، كما قررت تغريم كرستيان جروس المدير الفني للزمالك 15 ألف جنيه لعدم حضور المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه