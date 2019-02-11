المسابقات تحدد ملعب مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

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تحرير:كريم أحمد ١١ فبراير ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م
قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، خلال اجتماعها الذي عقد ظهر اليوم الإثنين بمقر الجبلاية، إقامة مباراة الإنتاج الحربي والأهلي يوم 12 فبراير الجاري في الأسبوع الـ 22 من مسابقة الدوري الممتاز على استاد بتروسبورت، بدلًا من استاد السلام. ويأتي قرار لجنة المسابقات بنقل اللقاء بسبب غلق ستاد السلام استعدادا لبطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر، كما قررت اللجنة إقامة مباراة الاسماعيلي ونجوم المستقبل في نفس اليوم باستاد جهاز الرياضة العسكري.
الجدير بالذكر أن لجنة المسابقات قررت خلال اجتماع اليوم، تغريم النادي الأهلي 20 ألف جنيه للسباب الجماعي من جماهيره ضد الحكم، وخمسة آلاف جنيه لعدم الالتزام بدكة البدلاء، في مباراة فريقه أمام حرس الحدود، كما قررت تغريم كرستيان جروس المدير الفني للزمالك 15 ألف جنيه لعدم حضور المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه
الجدير بالذكر أن لجنة المسابقات قررت خلال اجتماع اليوم، تغريم النادي الأهلي 20 ألف جنيه للسباب الجماعي من جماهيره ضد الحكم، وخمسة آلاف جنيه لعدم الالتزام بدكة البدلاء، في مباراة فريقه أمام حرس الحدود، كما قررت تغريم كرستيان جروس المدير الفني للزمالك 15 ألف جنيه لعدم حضور المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام نجوم المستقبل، وتغريم نادي الزمالك 20 ألف جنيه للسباب الجماعي من جماهيره ضد المنافس والحكام، بالإضافة إلى غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه للاعتراض الجماعي من الجهاز الفني على الحكام، خلال مباراة النجوم أيضًا.
كان الأهلي قد فاز على حرس الحدود بهدف دون رد في الجولة الماضية وهي نفس النتيجة التي فاز بها الزمالك على النجوم في إطار منافسات الجولة ذاتها.
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