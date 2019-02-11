المسابقات تعاقب الأهلي والزمالك وغالي

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تحرير:كريم أحمد ١١ فبراير ٢٠١٩ - ٠٤:٢٣ م

اجتمعت اليوم الإثنين لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، لمناقشة أحداث الجولة الماضية من مسابقة الدوري الممتاز واتخذت اللجنة القرارات الآتية: -إيقاف محمد السيد لاعب الداخلية 4 مباريات وتغريمه خمسة آلاف جنيه للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم في مباراة فريقه أمام بيراميدز، وتغريم نادي الداخلية 20 ألف جنيه لتسرب أعداد زائدة وقيام أحد المنتمين للنادي بسب الحكم. -إيقاف حسام غالي مدير الكرة بالجونة مباراة للطرد للاعتراض على الحكم في مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي.

-تغريم المدير الفني للزمالك 15 ألف جنيه لعدم حضور المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام نجوم المستقبل، وتغريم نادي الزمالك 20 ألف جنيه للسباب الجماعي من جماهيره ضد المنافس والحكام، بالإضافة إلى غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه للاعتراض الجماعي للجهاز الفني على الحكام. -تغريم الأهلي 20 ألف جنيه للسباب الجماعي