المسابقات تعاقب الأهلي والزمالك وغالي

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تحرير:كريم أحمد ١١ فبراير ٢٠١٩ - ٠٤:٢٣ م
اجتمعت اليوم الإثنين لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، لمناقشة أحداث الجولة الماضية من مسابقة الدوري الممتاز واتخذت اللجنة القرارات الآتية: -إيقاف محمد السيد لاعب الداخلية 4 مباريات وتغريمه خمسة آلاف جنيه للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم في مباراة فريقه أمام بيراميدز، وتغريم نادي الداخلية 20 ألف جنيه لتسرب أعداد زائدة وقيام أحد المنتمين للنادي بسب الحكم. -إيقاف حسام غالي مدير الكرة بالجونة مباراة للطرد للاعتراض على الحكم في مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي.
-تغريم المدير الفني للزمالك 15 ألف جنيه لعدم حضور المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام نجوم المستقبل، وتغريم نادي الزمالك 20 ألف جنيه للسباب الجماعي من جماهيره ضد المنافس والحكام، بالإضافة إلى غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه للاعتراض الجماعي للجهاز الفني على الحكام. -تغريم الأهلي 20 ألف جنيه للسباب الجماعي
-تغريم المدير الفني للزمالك 15 ألف جنيه لعدم حضور المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام نجوم المستقبل، وتغريم نادي الزمالك 20 ألف جنيه للسباب الجماعي من جماهيره ضد المنافس والحكام، بالإضافة إلى غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه للاعتراض الجماعي للجهاز الفني على الحكام.
-تغريم الأهلي 20 ألف جنيه للسباب الجماعي من جماهيره ضد الحكم، وخمسة آلاف جنيه لعدم الالتزام بدكة البدلاء، في مباراة فريقه أمام حرس الحدود.
-إيقاف طبيب نادي النصر لموليد 1997 لحين التحقيق معه بمعرفة المستشار القانوني للاتحاد لما بدر منه في مباراة فريقه أمام إف سي مصر.
-احالة تقرير حكم مباراة مركز شباب الأميرية ووادي دجلة في كأس مصر لمواليد 1997 للشئون القانونية بالاتحاد لاستدعاء إداري الأميرية والحكام، وتغريم مركز شباب الأميرية خمسة آلاف جنيه لما بدر من رئيس المركز تجاه الحكم.
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