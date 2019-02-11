انت الان تتابع جلسة بين جروس ولاعبو الزمالك قبل لقاء حسين داي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١١ فبراير ٢٠١٩ - ٠٤:٤٥ م

حرص السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الجماعي، الذي أقيم اليوم الاثنين على ملعب النادي في ميت عقبة، من أجل التأكيد على أهمية مباراة نظيره فريق نصر حسين داي الجزائري، في المواجهة التي تقام في التاسعة مساء بعد غد الأربعاء على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ووقف مدرب الزمالك على بعض الأمور الفنية، التي صاحبت مباراة الفريق الأبيض أمام النجوم، في الجولة الماضية من الدوري الممتاز، والأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال اللقاء، والنقاط السلبية التي ظهرت في أداء الفريق. وطلب جروس، بغلق صفحة الدوري والتركيز في لقاء فريق نصر حسين داي الجزائري، مشددًا على أن التركيز

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